Federica Pellegrini furiosa sul mancato congedo parentale paritario | Fare più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro

La campionessa si sfoga su Instagram sulla mancanza di aiuti alle mamme e sul naufragio di una misura che avrebbe cambiato molto "E poi vogliamo che l'Italia faccia più figli. Seeee. vabbè. Se la mamma si sobbarca tutto il lavoro". È furiosa Federica Pellegrini nelle suo storie Instagram, ma perchè? Cosa ha fatto scattare tanta rabbia alla campionessa azzurra? Il motivo che ha scatenato tanta rabbia in Federica Pellegrini è proprio la mancata approvazione di una misura di legge che cambierebbe la vita delle neomamme, ma anche quella dei neopapapà. Parliamo infatti del congedo parentale paritario, ovvero la possibilità di equiparare la quantità di ore di permesso da lavoro coperte, per dividere equamente il peso dei primi mesi di un bambino dopo la nascita.

