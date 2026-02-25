L’ira di Federica Pellegrini dopo il no al congedo parentale paritario | L’Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro

Dopo la decisione della maggioranza di governo di bocciare la proposta delle opposizioni sul congedo parenatale paritario che prevedeva di equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per le madri e i padri e portare la copertura dall’80 al 100%, Federica Pellegrini sbotta sui social. In una serie di post pubblicati tra le stories Instagram, infatti, la campionessa ha scritto: “E poi vogliamo che l’Italia faccia più figli. Seeee. vabbè. se la mamma si sobbarca tutto il lavoro”. E ancora: “È sempre la scelta che manca, che ci manca. Lavorare e fare carriera o avere una famiglia. Se per emergere come donne dobbiamo lavorare il doppio, diventando madri lo dobbiamo fare il quadruplo. Mi sembra facile capire che se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche:

Federica Pellegrini furiosa sul mancato congedo parentale paritario: "Fare più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro"

Almeno risparmiateci gli appelli per la natalità, se non volete darci il congedo parentale paritario

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 febbraio: la rassegna stampa; La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo; Regione, il balletto di Mazzali: lascia Meloni, si fa corteggiare da Vannacci poi entra in Forza Italia; Importanti riconoscimenti per il regista pugliese Claudio D’Attis.

Federica Brignone, un inchino per la più grande sciatrice italiana di sempreDue ori, dopo quello in SuperG è arrivato quello in Gigante. Ci era riuscito solo Alberto Tomba a Calgary nel 1988 quando la sua gara interruppe la diretta di Sanremo ... vanityfair.it

Federica Pellegrini, già mamma della piccola Matilde, è di nuova incinta di una bambina e il tema della maternità la tocca da vicino - facebook.com facebook