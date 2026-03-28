La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento Ma il Monaldi non risponde | Servono valutazioni approfondite

La famiglia di un bambino di Napoli ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all’ospedale Monaldi, in relazione a un trapianto ritenuto fallito. L’ospedale non ha ancora fornito una risposta ufficiale, specificando che sono necessarie valutazioni approfondite prima di formulare una posizione. La vicenda riguarda il procedimento medico che coinvolge il piccolo Domenico.

Napoli, 28 marzo 2026 – Tre milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta di risarcimento inoltrata dalla famiglia Caliendo all’ospedale Monaldi di Napoli per il trapianto fallito sul piccolo Domenico. Una “legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda” per la quale “non vi è nulla da vergognarsi”, mette nero su bianco Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bimbo di due anni, morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Le accuse della famiglia Caliendo. La replica dell’ospedale. “I dirigenti del Monaldi si dimettano”. Le accuse della famiglia Caliendo. L’avvocato Petruzzi ha scritto al governatore campano Roberto Fico lamentando l’assenza di una risposta da parte dell’azienda sanitaria che – accusa – resta “indifferente, opaca, istituzionalmente sorda”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Ma il Monaldi non risponde: “Servono valutazioni approfondite” Articoli correlati La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Morte di Domenico, l'avvocato della famiglia chiede le dimissioni del direttore del Monaldi ma Iervolino non mollaFrancesco Petruzzi: "Il Monaldi è un presidio di eccellenza della sanità campana: non merita una dirigenza che lo ha portato in queste condizioni, i... Una selezione di notizie su La famiglia del piccolo Domenico chiede... Temi più discussi: La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L'ospedale non risponde; Morte del piccolo Domenico: modifiche alla cartella clinica, due medici indagati anche per falso; Domenico morto dopo il trapianto, il legale della famiglia: Da Monaldi no risposte su risarcimento; Morte piccolo Domenico, l'avvocato: Nuove prove sul cellulare di una perfusionista. La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi ... fanpage.it Domenico morto dopo il trapianto, il legale della famiglia: Da Monaldi no risposte su risarcimento(Adnkronos) – Dall’ospedale Monaldi di Napoli ancora nessuna risposta sul risarcimento alla famiglia del piccolo Domenico. E’ questo il ... cremonaoggi.it 3 milioni di euro. È questa la cifra chiesta dalla famiglia di Domenico Caliendo. Ma non è una questione di soldi. Non lo è mai quando si parla della vita di un bambino. Domenico aveva un cuore che lottava. Un cuore piccolo, pieno di sogni, di coraggio, di gior - facebook.com facebook La morte di #DOMENICO CALIENDO, il Monaldi dopo la lettera dell'avvocato Petruzzi: «Strategia di esposizione mediatica della vicenda» x.com