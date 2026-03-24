Danimarca-Macedonia del Nord semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 tra la Danimarca e la Macedonia del Nord. La partita si svolge in un contesto di qualificazione, con i danesi favoriti dopo aver sperato in una qualificazione diretta, mentre per i macedoni si tratta della prima volta che partecipano a un torneo iridato. La sfida si disputerà in un orario ancora da definire e sarà visibile su piattaforme di trasmissione sportive.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. La pressione è tutta sulle spalle dei danesi che sembravano potersi qualificare direttamente, mentre per i macedoni si tratterebbe della loro prima partecipazione storica ad un torneo iridato. Danimarca-Macedonia del Nord si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso il Parken Stadion di Copenhaghen. DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un disastroso finale di girone ha complicato irrimediabilmente tutto in chiave Mondiali per i danesi, che nell’ultimo turno hanno fallito la qualificazione diretta pareggiando contro la Bielorussia, per poi perdere contro la Scozia nel match decisivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Galatasaray-Juventus, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una selezione di notizie su Danimarca Macedonia del Nord semifinale... Temi più discussi: Danimarca - Macedonia del Nord Riassunto della partita; Musovski vuole trascinare la Macedonia del Nord in Danimarca; Qui non ci sono scappati di casa, fondamentale sarà la serenità; I calciatori del Napoli convocati in Nazionale. Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord: stavolta niente miracoloDanimarca-Macedonia del Nord è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente miracolo, questa volta, per la Macedonia del Nord, che ... ilveggente.it Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord: Hojlund contro ElmasSempre giovedì, ma in serata, riflettori puntati sul Parken Stadium di Copenaghen dove la Danimarca riceve la Macedonia del Nord. Ecco il pronostico del match tra... Hojllund e Elmas. tuttosport.com DANIMARCA - Hojlund: "Non ho prenotato le vacanze estive, sono convinto che riusciremo a qualificarci per il Mondiale, puntiamo a battere la Macedonia del Nord, mi è dispiaciuto non poter aiutare la squadra contro la Scozia, stavo molto male" ift.tt/aX21mV x.com Elmas Hojlund: la sfida è lanciata! Il CT della Macedonia punta tutto sul talento del nostro centrocampista per superare lo scoglio Danimarca e accedere al Mondiale. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscr - facebook.com facebook