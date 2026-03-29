Auto sulla folla della movida a Derby in Inghilterra | 20 persone ferite arrestato un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver investito e ferito almeno 20 persone durante un episodio avvenuto nelle strade di Derby, in Inghilterra, nel corso di una serata di movida. Le autorità hanno confermato l’accaduto e stanno indagando sui motivi dell’episodio. La polizia ha anche sequestrato il veicolo coinvolto.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di aver investito e ferito almeno 20 persone per le strade di Derby, in Inghilterra. L'uomo avrebbe travolto con la sua Suzuki Swift gli avventori della movida del weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni graviLa cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito. Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Contenuti utili per approfondire Auto sulla folla della movida a Derby... Discussioni sull' argomento Terrore in Inghilterra, auto sulla folla della movida di Derby: almeno 20 feriti, alcuni gravi; Un attacco informatico blocca gli etilometri, decine di migliaia di automobilisti a piedi; Sardegna oltre le spiagge: 9 borghi spettacolari da vedere in primavera; Antonelli, da re di Shanghai ai tormenti per prendere la patente di guida. Notte horror a Parigi per il Psg in finale di Champions: auto sulla folla, risse e incendi. Un bambino è in pericolo di vita, 44 arrestiDopo la vittoria contro l'Arsenal, i festeggiamenti sono degenerati in violenti scontri: cosa è successo nella capitale francese ... ilfattoquotidiano.it Tragedia all’alba sulla Statale 229: auto contro un palo a Suno, muore un ventunenne x.com Il Barometro 2026 condotto da Arval Mobility Observatory mostra che la partita non si gioca più solo sulle auto: contano governance, dati e strategia di ricarica. Ma due aziende su tre sono ancora ai primi livelli di maturità - facebook.com facebook