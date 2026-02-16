Reggio Emilia riga l' auto del dirigente scolastico e viene denunciato

A Reggio Emilia, un uomo ha danneggiato l’auto del dirigente scolastico dopo aver ricevuto un richiamo sul lavoro. Per vendetta, ha rigato la carrozzeria dell’auto parcheggiata davanti a scuola, lasciando un segno evidente sulla portiera. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, che aveva agito nel tentativo di punire il dirigente per una sanzione disciplinare.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l'auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di lavoro pochi giorni prima. Le indagini svolte dai carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima, anche grazie all'analisi delle immagini estrapolata dal sistema di video-sorveglianza presenti sul luogo del fatto, hanno permesso di risalire al presunto autore del gesto vandalico. Con l'accusa di danneggiamento i carabinieri della caserma di Santa Croce, a Reggio Emilia, hanno denunciato un uomo di 63 anni. Era accaduto l'11 febbraio, quando un dirigente scolastico, intorno le 8,30, ha parcheggiato nei pressi della scuola dove lavora.