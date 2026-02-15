Referendum Travaglio sul Nove | Gratteri? Ha stanato gli indagati per il sì Scontro con Sallusti

Marco Travaglio ha accusato Giovanni Gratteri di aver scoperto gli indagati per il sì, scatenando un acceso dibattito con Alessandro Sallusti durante la trasmissione Accordi & Disaccordi su Nove. La discussione si è infiammata quando Travaglio ha sottolineato come il pubblico abbia assistito a una vera e propria

Scontro tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti negli studi di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove. Al centro della discussione fra i due giornalisti, le parole rilasciate nei giorni scorsi dal procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri in merito al referendum sulla giustizia. “Se voleva fare una trappola ci è riuscito perfettamente – ha esordito Travaglio – appena ha detto che voteranno gli indagati, è stato subissato da un coro di indagati che dicevano: “Non ti devi permettere di dire che noi votiamo per il sì”, ma sono indagati e votano per il sì. È stato strepitoso il presidente della Calabria Roberto Occhiuto – perché Gratteri stava parlando della Calabria in quel momento – che è indagato per corruzione, è stato rieletto da indagato e ha detto che Gratteri ha affermato delle cose gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.

Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, ha suscitato polemiche con le sue affermazioni sul referendum della giustizia del 22-23 marzo, accusando apertamente che “per il Sì votano massoni, imputati e indagati”.

