Referendum Travaglio sul Nove | Gratteri? Ha stanato gli indagati per il sì Scontro con Sallusti
Marco Travaglio ha accusato Giovanni Gratteri di aver scoperto gli indagati per il sì, scatenando un acceso dibattito con Alessandro Sallusti durante la trasmissione Accordi & Disaccordi su Nove. La discussione si è infiammata quando Travaglio ha sottolineato come il pubblico abbia assistito a una vera e propria
Scontro tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti negli studi di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove. Al centro della discussione fra i due giornalisti, le parole rilasciate nei giorni scorsi dal procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri in merito al referendum sulla giustizia. "Se voleva fare una trappola ci è riuscito perfettamente – ha esordito Travaglio – appena ha detto che voteranno gli indagati, è stato subissato da un coro di indagati che dicevano: "Non ti devi permettere di dire che noi votiamo per il sì", ma sono indagati e votano per il sì. È stato strepitoso il presidente della Calabria Roberto Occhiuto – perché Gratteri stava parlando della Calabria in quel momento – che è indagato per corruzione, è stato rieletto da indagato e ha detto che Gratteri ha affermato delle cose gravissime.
Referendum, Travaglio smonta la tesi di Sallusti e la card del Comitato Sì: “Il No non c’entra niente con Torino”. Su La7
Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.
“Per il Sì votano massoni, imputati e indagati”: Gratteri nell’occhio del ciclone per le frasi sul Referendum
Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, ha suscitato polemiche con le sue affermazioni sul referendum della giustizia del 22-23 marzo, accusando apertamente che "per il Sì votano massoni, imputati e indagati".
Referendum, Travaglio: Dopo la riforma metteranno il pm sotto il governo, ma senza dirlo. E ironizza su Nordio: È il miglior testimonial per il No, soprattutto dopo ...Il direttore del Fatto smonta così la narrazione sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni
Travaglio sul Nove: Fermo preventivo? Lo facevano ai tempi del fascismoSe non vuoi esacerbare gli animi l'ultima cosa che ti viene in mente è quella di andare a prendere uno che non ha fatto niente, di dirgli 'ti porto dentro
