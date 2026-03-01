Spero di poter rendere almeno in parte il bene che Fendi mi ha fatto ha detto Maria Grazia Chiuri E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Da vanityfair.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno condiviso i loro pensieri. Maria Grazia Chiuri ha espresso il desiderio di restituire in qualche modo il supporto ricevuto da Fendi, mentre Demna, Ditonellapiaga, Kai Schreiber e Kristin Scott Thomas hanno rilasciato dichiarazioni su vari temi legati al loro lavoro e alla creatività. Le loro parole sono state riportate in vari interventi pubblici e interviste recenti.

Alla vigilia del suo debutto come direttrice creativa di Fendi - avvenuto mercoledì 25 febbraio a Milano - Maria Grazia Chiuri ha raccontato a D Repubblica i suoi esordi proprio nella casa di moda romana: «Tornare da Fendi è stato emozionante. Spero di poter rendere almeno in parte il bene che questo marchio mi ha fatto, dandomi le basi del mestiere». Fendi è dove, a 24 anni, Chiuri ha iniziato la sua carriera come designer di accessori. È lì che ha imparato il mestiere, seguita e guidata dalle cinque sorelle Fendi: «È incredibile che pioniere siano state Paola, Carla, Alda, Anna e Franca, le formidabili cinque sorelle che hanno portato Fendi a un successo planetario.

