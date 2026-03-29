Referendum esperti | Il voto segna l’ingresso definitivo dell’intelligenza artificiale nella percezione condivisa

Un referendum costituzionale sulla Giustizia ha attirato l’attenzione di esperti, che hanno commentato come il voto rappresenti l’ingresso ufficiale dell’intelligenza artificiale nel dibattito pubblico. La consultazione ha coinvolto gli elettori in un momento in cui le tecnologie digitali stanno sempre più influenzando le decisioni collettive. La questione rimane aperta sulla portata di questo cambiamento nel sistema democratico.

(Adnkronos) – Il recente referendum costituzionale sulla Giustizia potrebbe passare alla storia non tanto per il suo esito politico, quanto per un cambiamento molto più profondo: l’ingresso definitivo dell’intelligenza artificiale nel processo di costruzione della nomea collettiva, ovvero della percezione condivisa che orienta le decisioni delle persone. Secondo Gianluca Lo Stimolo, Ceo di Stand Out, autore di Nomea – Il codice della fama e massimo esperto italiano di personal branding, “non è corretto dire che l’intelligenza artificiale abbia deciso il risultato del referendum, ma è ormai evidente che abbia profondamente cambiato il modo in cui si costruisce la nomea di un tema pubblico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

L’Intelligenza artificiale sta cambiando la percezione dei nostri corpi (e non ci fa bene)C’è una sensazione sottile che proviamo quasi ogni giorno: quella strana stretta al cuore che arriva mentre scorriamo il dei social e ci imbattiamo...

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Una selezione di notizie su Referendum esperti Il voto segna...

Temi più discussi: Bilaterali III: esperti divisi sul tipo di referendum; Affluenza referendum, sondaggisti sorpresi: Difficile prevedere chi sia avvantaggiato; La spiegazione semplice del referendum sulla Giustizia: orari dei seggi, perché e cosa si vota; Perchè voterò NO, spiegato semplice - Vale Tutto.

Referendum, esperti: Il voto segna l'ingresso definitivo dell'intelligenza artificiale nella percezione condivisaIl recente referendum costituzionale sulla Giustizia potrebbe passare alla storia non tanto per il suo esito politico, quanto per un cambiamento molto più profondo: l’ingresso definitivo dell’intellig ... adnkronos.com

Referendum, per il No 5,5 milioni di voti in più rispetto a quelli di Pd, M5s e Avs alle Europee. Voto trasferibile per la coalizione? I dubbi degli espertiGli italiani contrari al referendum sulla giustizia superano di molto gli elettori dei partiti che sostenevano il No. Ma è voto potenzialmente trasferibile? ilfattoquotidiano.it

“Se i referendum mandano a casa gli impresentabili, perché non ne facciamo uno al mese anche a vuoto, senza domande specifiche" Concordo su tutta la linea, Maurizio - facebook.com facebook

Dopo il referendum, 13 milioni di elettori hanno votato Sì: le riforme da fare con legge ordinaria x.com