Referendum bocciato Avellino rilancia il dibattito democratico

Il risultato del referendum ha portato alla bocciatura della riforma costituzionale in provincia di Avellino, che ora si prepara a concentrarsi su altri temi politici come l’autonomia differenziata e il rafforzamento del ruolo del premierato. La decisione degli elettori locali segna un punto fermo nel dibattito politico della regione, mentre si avviano nuove discussioni su questioni di competenza e strutture istituzionali.

La provincia irpina archivia il No alla riforma costituzionale e guarda già alle prossime battaglie: autonomia differenziata e premierato nel mirino. Il 22 e 23 marzo gli italiani si sono espressi con un No alla riforma costituzionale proposta dal governo.Dalla provincia di Avellino arriva una risposta organizzata: lunedì 30 marzo, dalle 17:00 alle 19:00, si terrà un'assemblea pubblica aperta a tutti presso la Sala Grasso, Palazzo della Provincia – Piazza Libertà, Avellino. L'assemblea gode del patrocinio morale della Provincia di Avellino e della concessione gratuita degli spazi da parte dell'ente, nella persona del suo Presidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Referendum bocciato, Avellino rilancia il dibattito democratico Articoli correlati Avellino: A.NA.CO.MI. inaugura la nuova sede e rilancia il dibattito sulle emergenze educativeAvellino, 8 febbraio - In occasione della presentazione della nuova sede di Avellino dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare (A. Leggi anche: Avellino, l'incontro di Noi di Centro rilancia il dibattito sul futuro dei territori Referendum costituzionale: dibattito di Modena e Volpi Una selezione di notizie su Referendum bocciato Referendum, la soddisfazione dell’Anm di Avellino: grazie a tutti i cittadiniAVELLINO- La sottosezione di Avellino dell’associazione nazionale esprime la più vivasoddisfazione per la vittoria del no al referendum costituzionale e ringrazia tutti i cittadini che hanno con il l ... irpinianews.it Portici record al referendum, il 78% boccia il quesito. Avellino batte Salerno, Capri per il SìLa provincia di Napoli respinge la riforma (71,4%). Nella città di Vincenzo De Luca i No si fermano al 62%, Caserta è al 61,8% ... napoli.repubblica.it