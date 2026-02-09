Avellino | ANACOMI inaugura la nuova sede e rilancia il dibattito sulle emergenze educative

Questa mattina ad Avellino si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare. All’evento, molti membri e simpatizzanti si sono trovati per tagliare il nastro e visitare gli spazi rinnovati. Durante la cerimonia, si è parlato anche delle sfide che le istituzioni e le scuole italiane devono affrontare, riaccendendo il dibattito sulle emergenze educative che coinvolgono il territorio.

Avellino, 8 febbraio - In occasione della presentazione della nuova sede di Avellino dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI.), il dibattito si è concentrato sul ruolo e sulle difficoltà delle principali agenzie educative del Paese. Secondo Melillo, la A.NA.CO.MI. si propone di intervenire con soluzioni «intelligenti, concrete e democratiche», capaci di superare la distanza che spesso si registra tra educazione e istruzione. Nel suo intervento, Melillo ha richiamato il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, soffermandosi in particolare sul cosiddetto "muster", indicato come modello pedagogico orientato a finalità sociali e politiche.

