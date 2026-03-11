Chi è Thiago Pitarch il nuovo talento del Real Madrid che a 18 anni gioca già in Champions League

Thiago Pitarch è un giovane centrocampista del Real Madrid nato nel 2007. A soli 18 anni, ha già esordito in Champions League e si prepara a disputare la sua quinta partita da professionista. Durante gli ottavi di finale contro il Manchester City, è stato schierato dal club madrileno, segnando un importante passo nella sua carriera.

Il Real Madrid contro il Manchester City negli ottavi di Champions League schiera Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007 che disputerà appena la quinta partita da professionista.