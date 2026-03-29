Real Estate europeo | credito al bivio tra inflazione e guerra

Il settore immobiliare europeo si trova di fronte a una crescente incertezza a causa delle tensioni sul fronte energetico e delle conseguenze economiche della guerra. L'inflazione, in particolare, legata ai prezzi dell'energia, sta contribuendo ad aumentare le differenze tra i vari mercati e le condizioni di credito nel continente. Questa situazione ha portato a un rallentamento nelle operazioni di finanziamento e investimento nel settore immobiliare.

L’inflazione legata all’energia e le altre conseguenze economiche della guerra sono destinate ad “ ampliare il divario creditizio nel settore immobiliare europeo”. Secondo l’analisi pubblicata da Philipp Wass e Thomas Faeh per Scope Ratings, sebbene il comparto abbia affrontato l’attuale scenario da una posizione più solida rispetto alla crisi del 2022, i rischi per i profili più deboli stanno aumentando e la divisione continuerà a generare “sacche di rischio di credito nel 2026”. Mentre le società focalizzate su asset residenziali multifamily e immobili prime rimangono resilienti, gli emittenti con proprietà secondarie e ad alta intensità energetica “stanno affrontando l’aumento degli arretrati, necessità di capex e tensioni sul rifinanziamento “, proprio mentre le aspettative di un taglio dei tassi svaniscono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Real Estate europeo: credito al bivio tra inflazione e guerra Articoli correlati Leggi anche: Euro Digitale: Parlamento Europeo al bivio tra sovranità economica e resistenze interne. Voto cruciale il 10 febbraio. Iran, le prospettive della Repubblica Islamica al bivio tra pace e guerraSono giorni decisivi per la Repubblica Islamica dell’Iran, chiamata a capire se la prospettiva di un intervento militare statunitense sul suo... Contenuti utili per approfondire Real Estate Discussioni sull' argomento Europa: rischio geopolitico divenuto fattore molto rilevante per la BCE; Case, in Spagna vendite record e rendimenti oltre l’inflazione; Mutui ad elevato Ltv toccano il 25% delle erogazioni complessive, +36,6% in un anno; Con il bando ‘impianti sportivi’, 88 mln di investimenti in Lombardia. Real Estate & Finance Summit 2026 | Le voci dei protagonisti L’evento si conferma un appuntamento di riferimento per il confronto tra operatori, investitori e professionisti del comparto immobiliare e finanziario. Un’occasione per approfondire scenari e trasfo - facebook.com facebook