Sono giorni cruciali per l’Iran, che si trova a un crocevia tra pace e guerra. La Repubblica Islamica deve decidere se ci sono reali possibilità di un intervento militare da parte degli Stati Uniti o se la minaccia resta solo sul tavolo delle ipotesi. La tensione cresce, e le decisioni che prenderà potrebbero cambiare il corso degli eventi nei prossimi giorni.

Sono giorni decisivi per la Repubblica Islamica dell’Iran, chiamata a capire se la prospettiva di un intervento militare statunitense sul suo territorio è plausibile o meno. E a cogliere ogni occasione per ravvivare quel dialogo con Washington su cui ieri è emersa come principale facilitatrice la Turchia di Recep Tayyip Erdogan e Hakan Fidan, che hanno ricevuto a Ankara il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Ankara teme lo scenario-caos in un Paese già scosso da settimane di proteste contro il governo, al pari degli altri Stati della regione, e non vuole dare spazio alla rivale Israele nello scacchiere mediorientale, conscia che una crisi o un collasso dell’Iran guidato dall’ayatollah Ali Khamenei aprirebbe un buco nero supermassiccio nel centro dell’arco di crisi che corre dal Mar Rosso al Pamir e l’Hindu Kush e dal Libano allo Yemen. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, le prospettive della Repubblica Islamica al bivio tra pace e guerra

Approfondimenti su Iran Repubblica Islamica

Le proteste in Iran, riprese da dicembre 2025, riflettono una crisi economica crescente e una crescente insoddisfazione popolare.

Oggi a Milano si è svolta una manifestazione davanti al consolato iraniano, con la partecipazione di diverse centinaia di persone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

