Euro Digitale | Parlamento Europeo al bivio tra sovranità economica e resistenze interne Voto cruciale il 10 febbraio

Il Parlamento Europeo si prepara a votare il 10 febbraio sulla proposta di introdurre l’euro digitale. La decisione arriva in un momento di tensioni tra chi spinge per mantenere il controllo sulla propria moneta e chi invece sostiene un passo verso l’integrazione digitale. La discussione si fa sempre più accesa, con appelli di Lagarde a favorire un’unione più forte, mentre alcuni parlamentari sollevano dubbi e resistenze interne. La partita è aperta e il risultato potrebbe cambiare le regole del denaro nell’Unione Europea.

Euro Digitale, la Sfida della Sovranità Economica al Voto Europeo: Tra Appelli di Lagarde e Ostacoli Parlamentari. Il futuro dell’euro digitale è oggi nelle mani del Parlamento europeo. La votazione, prevista a Strasburgo intorno a mezzogiorno del 10 febbraio 2026, rappresenta un momento cruciale per il progetto di una moneta digitale europea, un’iniziativa che si scontra con resistenze interne e che, secondo la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, è fondamentale per la sovranità economica dell’Unione. L’appello di Lagarde agli eurodeputati è stato diretto e perentorio: senza un euro digitale, l’Europa rischia di rimanere dipendente da infrastrutture di pagamento non europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

"L'euro digitale è anche un modo per essere indipendenti" creando un "binario" di standard "sul quale possono viaggiare le valute e gli attivi finanziari": in assenza dell'euro digitale, "rimarremo sui binari offerti da fornitori di servizi non europei. E questo non è i - facebook.com facebook

"L'euro digitale è anche un modo per essere indipendenti" creando un "binario" di standard "sul quale possono viaggiare le valute e gli attivi finanziari" sottolinea il Presidente della Bce. x.com