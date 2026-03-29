Razziati gioielli in una casa Situazione intollerabile

A Strettoia, frazione di Pietrasanta, si è verificato un furto in una abitazione dove sono stati portati via gioielli. La comunità esprime insoddisfazione e preoccupazione, rivolgendo richieste di intervento alle autorità locali. La situazione viene definita dai residenti come intollerabile, e si moltiplicano le voci che chiedono maggiore attenzione e misure di sicurezza.

Pietrasanta (Lucca), 29 marzo 2026 – Ancora un furto a Strettoia, ancora rabbia, ancora un senso di impotenza tra i cittadini, i quali chiedono aiuto al sindaco. È successo giovedì mattina in un’abitazione a Montiscendi: i ladri sono passati dal retro, hanno divelto le stecche della persiana e sfondato la porta, poi una volta dentro si sono diretti in camera da letto rubando oro e gioielli del valore di alcune migliaia di euro. I proprietari hanno sporto denuncia alla polizia di Forte dei Marmi. Con l’Sos di “una cittadina preoccupata” rivolto a sindaco e amministrazione comunale. “A Strettoia la situazione ormai non è più tollerabile. Negli ultimi mesi si stanno verificando con frequenza crescente episodi di furti nelle abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Razziati gioielli in una casa. “Situazione intollerabile” Articoli correlati "Zona stazione fuori controllo, la situazione è intollerabile"“Ancora una volta ci troviamo costretti a denunciare (per l’ennesima volta) la situazione di degrado intollerabile nella zona della stazione di Parma. Scuole al freddo ad Aversa, Consumerismo scrive al sindaco: “Situazione intollerabile”Dopo le proteste dei genitori e le prese di posizione della minoranza consiliare, anche Consumerismo No Profit fa sentire la propria voce sul... Aggiornamenti e notizie su Razziati gioielli Argomenti discussi: Razziati gioielli in una casa. Situazione intollerabile; Il Gazzettino: Una gioielleria da 170 milioni.