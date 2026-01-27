Zona stazione fuori controllo la situazione è intollerabile

La zona della stazione di Parma si presenta in condizioni di degrado che richiedono interventi immediati. La situazione, ormai ripetutamente segnalata, si presenta come un problema di difficile gestione per cittadini e autorità. È fondamentale affrontare questa problematica per garantire sicurezza e decoro all’area, migliorando la qualità della vita di chi frequenta quotidianamente questa zona.

“Ancora una volta ci troviamo costretti a denunciare (per l’ennesima volta) la situazione di degrado intollerabile nella zona della stazione di Parma. Sotto la statua a Bottego, è da tempo presente un accampamento di fortuna e a pochi passi si trovano tossicodipendenti che si drogano apertamente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Stazione Parma

La zona della stazione di Reggio Emilia continua a essere al centro di problemi di sicurezza, con episodi di violenza e tensione che si ripetono nel tempo.

Ultime notizie su Stazione Parma

Argomenti discussi: Zona Tempio e area stazione . I residenti scendono in strada: : Qui il degrado è fuori controllo; Auto fuori controllo alla stazione di Castelfranco: abbattuta l'impalcatura del cantiere; Scene da far west in stazione: tenta il furto di una e-bike, picchia la vittima e viene arrestato; Sicurezza in stazione, Cisl: Molestie e vandalismi. L'uomo denunciato per le aggressioni ignora il Daspo.

Sassate contro l’autobus in stazione. Filippi: Situazione fuori controlloLa zona stazione di Reggio Emilia è fuori controllo e non da ora. Si è trasformata in una specie di Bronx in salsa reggiana, pericolosa per chi ci abita, per chi ci lavora o per chi l’attraversa per ... ilrestodelcarlino.it

Zona Tempio e area stazione . I residenti scendono in strada: : Qui il degrado è fuori controlloCamminata, ieri verso del 20, del comitato ’Merita di più’: 15 persone capitanate da Meschieri La zona rossa non serve assolutamente a nulla, l’amministrazione comunale deve fare molto di più. msn.com

