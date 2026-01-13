Scuole al freddo ad Aversa Consumerismo scrive al sindaco | Situazione intollerabile

Consumerismo No Profit ha scritto al sindaco di Aversa per segnalare la difficile situazione delle scuole al freddo. Dopo le proteste dei genitori e le osservazioni della minoranza consiliare, l’associazione si unisce nel richiedere interventi urgenti. La problematica del riscaldamento negli edifici scolastici rimane una questione importante per garantire un ambiente sicuro e confortevole per studenti e personale.

Scuole al freddo: esplode l’emergenza riscaldamento. Protesta dei genitori alla “Siani” - Nonostante il grave disagio, molti genitori stanno valutando di continuare a mandare i figli a scuola per evitare ulteriori interruzioni dell’attività didattica, dimostrando senso di responsabilità e ... casertanews.it

Scuole al freddo ad Aversa, genitori pronti alla protesta - In queste ore stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di genitori preoccupati per le condizioni ... napolivillage.com

Freddo a scuola: gli studenti non entrano in classe. Succede in alcune scuole superiori di Pavia. In alcuni istituti le lezioni sono state sospese, in altri gli studenti stessi hanno deciso di non entrare in classe per protestare. Articolo nei commenti. - facebook.com facebook

"Freddo, crolli e infiltrazioni": si moltiplicano le proteste degli studenti delle scuole di Roma ift.tt/OyEDBLR x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.