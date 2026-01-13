Scuole al freddo ad Aversa Consumerismo scrive al sindaco | Situazione intollerabile
Consumerismo No Profit ha scritto al sindaco di Aversa per segnalare la difficile situazione delle scuole al freddo. Dopo le proteste dei genitori e le osservazioni della minoranza consiliare, l’associazione si unisce nel richiedere interventi urgenti. La problematica del riscaldamento negli edifici scolastici rimane una questione importante per garantire un ambiente sicuro e confortevole per studenti e personale.
Dopo le proteste dei genitori e le prese di posizione della minoranza consiliare, anche Consumerismo No Profit fa sentire la propria voce sul problema del mancato riscaldamento nelle scuole pubbliche di Aversa. L’associazione ha inviato una formale segnalazione al sindaco Franco Matacena e all’assessore alla Pubblica Istruzione Ugo Rufino, chiedendo un intervento immediato per una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
