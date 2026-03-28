Guerra in Iran ultime notizie Colpita base Usa in Arabia | militari feriti Missili sul Emirati e Oman Gli Houthi entrano in guerra | lancio di razzi su Israele dallo Yemen

Nelle ultime ore, una base militare statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da missili, provocando feriti tra i militari presenti. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi con razzi sugli Emirati Arabi e sull’Oman. Nel frattempo, i ribelli Houthi dallo Yemen hanno lanciato razzi verso Israele, segnando un’escalation nel conflitto regionale. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Roma, 28 marzo 2026 – Mentre si muove la diplomazia, la via delle armi continua ad essere l’unica in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono valuta l’invio di altri 10mila soldati sul campo. Non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per occupare almeno una delle isola di Teheran, e mettere al sicuro l'uranio iraniano. Intanto l’Idf ha lanciato una nuova operazione “contro obiettivi del regime” in Iran. Esplosioni si registrano vicino alla capitale. La Repubblica Islamica replica attaccando i Paesi del Golfo: missili e droni hanno solcato i cieli degli Emirati Arabi nella notte, mentre un raid ha colpito una base aerea in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, ultime notizie. Colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Missili sul Emirati e Oman. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo Yemen Articoli correlati Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo YemenRoma, 28 marzo 2026 – Mentre si muove la diplomazia, la via delle armi continua ad essere l’unica in Medio Oriente. Leggi anche: L'Iran colpisce base Usa in Arabia saudita. Missile dallo Yemen su Israele Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta» Aggiornamenti e notizie su Gli Houthi Temi più discussi: Guerra Iran, la scelta degli Houthi: le ragioni della loro cautela; Israele ha attaccato industrie e siti nucleari, l’Iran minaccia ritorsioni; Guerra in Iran, il dilemma di Trump: come uscirne?; Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile. Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo YemenRaid israeliano contro obiettivi del regime: esplosioni a Teheran. Wsj: Il Pentagono valuta invio di altri 10mila soldati per operazioni di terra. Razzi sugli Emirati Arabi e in Oman ... quotidiano.net Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Attacco iraniano contro base Usa in Arabia Saudita, 12 soldati americani feritiLe notizie di sabato 28 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Colpiti da missili gli Emirati Arabi. Trump evoca la possibilità di ridurre i fondi alla Nato: «Perché dovremm ... corriere.it «Affermiamo che abbiamo il dito sul grilletto». Gli Houthi hanno avvertito di essere pronti a un intervento militare diretto nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, delineando le condizioni che potrebbero indurli a intervenire. Il portavoce militare Houthi # - facebook.com facebook L'Iran, dopo il blocco di Hormuz, minaccia le navi che transitano nello stretto del Mar Rosso. Gli Houthi sono pronti a prendere il controllo dello Stretto di Bab al-Mandab in caso di attacco USA all'isola di kharg. Le navi sarebbero costrette a deviare attraverso S x.com