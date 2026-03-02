Qualcomm ha presentato il nuovo modem Snapdragon X105, che introduce per la prima volta la connettività satellitare 5G nei dispositivi di fascia alta. Questa novità rappresenta un passo importante per i futuri smartphone di punta, offrendo funzionalità avanzate rispetto alle generazioni precedenti. La tecnologia sarà integrata nei prossimi modelli di smartphone premium, segnando un cambiamento nel settore della connettività mobile.

nel panorama della connettività mobile, il modem snapdragon x105 di qualcomm si propone come una pietra miliare per i prossimi top di gamma. presentato al MWC 2026, introduce novità significative che mirano a espandere la copertura e le prestazioni di rete. tra le caratteristiche spiccano la compatibilità Release 19 e il supporto alla connettività NR-NTN, ossia una potenziale integrazione del 5G tramite satelliti. questi elementi delineano una prospettiva di connettività più ampia, anche in contesti non tradizionali. qualcomm ha presentato il modem snapdragon x105, saltando una tappa nel naming e portando direttamente al X105 invece di uno step intermedio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Snapdragon x105 di qualcomm salta una generazione e porta la connettività satellitare 5g ai futuri smartphone di punta

