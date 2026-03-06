meta ray ban display in arrivo giochi goat e 2048

Meta ha annunciato l’arrivo di una versione aggiornata della Ray-Ban Display, che ora include due nuovi giochi, GOAT e 2048. Questi giochi sono stati integrati direttamente nel sistema indossabile, offrendo agli utenti nuove modalità di intrattenimento senza dover ricorrere a dispositivi esterni. La novità si rivolge a chi utilizza già gli occhiali smart di Meta e desidera ampliare le funzionalità.

introduzione sintetica e mirata: la Ray-Ban Display amplia le possibilità di intrattenimento con due nuovi giochi, GOAT e 2048, completamente integrati nel sistema indossabile. il controllo avviene tramite EMG Neural Band e gesti delle mani, eliminando la necessità di telecomandi. l’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco snella, immediata e perfettamente in linea con l’uso quotidiano di occhiali intelligenti. Meta ha annunciato l’imminente rilascio di due titoli per la Ray-Ban Display: GOAT e 2048. si tratta dei primi giochi pensati per questa piattaforma, progettati per essere giocati senza alcun controller, affidandosi esclusivamente all’EMG Neural Band e ai gesti delle mani. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

