Ravenna un Romeo in più per la salvezza

In vista della partita in programma alle ore 18, l’OraSì si presenta con due giocatori chiave. Tra loro, il capitano Dron e Gabriele Romeo, playguardia nato nel 1997, che ha maturato esperienza in diversi anni in Serie A2. La squadra affronta la trasferta contro una formazione locale, puntando su questa coppia per migliorare la propria posizione in classifica.

Un gradito ritorno e un volto nuovo. L’OraSì si presenta alla difficile trasferta in casa di Quarrata (palla a due ore 18) con capitan Dron e Gabriele Romeo, esperto playguardia classe 1997 che ha giocato molti anni anche in A2. La sua ultima partita disputata risale al 7 maggio 2025 con la maglia di Agrigento poi si è dovuto fermare a causa dell’infortunio al tendine d’Achille subito ad agosto. Arriva proprio dal club siciliano che lo aveva sotto contratto, ma mai tesserato a causa dei problemi fisici. Giocatore con punti nelle mani, può vestire i panni di playmaker di rottura o di guardi ed è il sostituto ideale di Naoni che ha terminato la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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