Nuovo Foggia nuove speranze Tommasini e Romeo pronti per la rincorsa salvezza | A questa piazza non si può dire di no

Il nuovo Foggia si prepara a una sfida difficile. Tommasini e Romeo sono determinati a riportare la squadra sulla strada della salvezza. Tuttavia, l’esordio in campionato non ha portato i risultati sperati. Nonostante un pubblico numeroso e caloroso, la squadra ha offerto una prestazione deludente, rendendo ancora più amaro il derby perso. La piazza si aspetta una svolta, ma bisognerà lavorare duro per cambiare rotta.

L'esordio non è stato di quelli da ricordare. Malgrado una cornice di pubblico da categorie superiori, hanno vissuto sul campo una serata altamente negativa, resa ancora più dolorosa dal fatto che si giocava un derby. Ma Christian Tommasini e Federico Romeo sono senza dubbio tra i meno colpevoli.

