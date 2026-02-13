Più forte della morte è l’amore | la storia senza tempo di Romeo e Giulietta

A Verona, ieri pomeriggio, un gruppo di studenti si è radunato davanti alla casa di Giulietta, portando fiori e lasciando biglietti d’amore, per celebrare il 445° anniversario della prima rappresentazione della tragedia di Shakespeare. L’evento, organizzato dall’associazione culturale locale, ha attirato anche molti turisti, desiderosi di rivivere la passione e il dolore che da secoli attraversano questa città. Tra le mani, alcuni partecipanti tenevano poster con frasi tratte dal testo, mentre altri si sono immersi nei ricordi delle tante interpretazioni teatrali e cinematografiche della storia di Romeo e Giulietta.

Romeo e Giulietta: dalle origini letterarie alle celebri reinterpretazioni cinematografiche e musicali, l’amore proibito e la tragedia eterna continuano a emozionare generazioni. Esistono, in ogni campo artistico, numerose versioni di una storia che da sempre, e che per sempre, colpirà con forza l’immaginario collettivo di ciascuno di noi. Si tratta della storia di Romeo e Giulietta, delle loro rivisitazioni e interpretazioni e delle emozioni che, ogni volta, suscitano in chi guarda che, contro ogni logica, ci fanno sperare che qualcosa vada a finire diversamente. La storia dei due giovani amanti veronesi riprende un topos letterario che ha attraversato i millenni senza scalfirsi, quello di Eros e Thanatos, amore e morte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Romeo e Giulietta sono due coyote che vivono nel cuore di Central Park, a Manhattan, dal 2019.

Questa settimana torna in scena “Di Giulietta e del suo Romeo”, la rivisitazione moderna del celebre testo di William Shakespeare.

Il dramma di Romeo e Giulietta: amore e morte nel contesto medievale

«Why, then, O brawling love!» • Giovedì 12 febbraio il cuore torna a battere forte al Cinema Perla. Per il 30° anniversario di ROMEO + JULIET di Baz Luhrmann, il Cineclub Magnifica Illusione riporta sul grande schermo uno dei film più iconici e pop degli anni ’ - facebook.com facebook