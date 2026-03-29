Nella giornata del 29 marzo 2026, sono stati segnalati un raid condotto da forze statunitensi e israeliane su una città portuale iraniana situata nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz, che ha provocato cinque morti. Nello stesso giorno, sono stati lanciati missili dall’Iran verso il sud di Israele. Le autorità iraniane hanno dichiarato che le forze dei Guardiani della Rivoluzione avrebbero minacciato di colpire le università israeliane in risposta, chiedendo scuse ufficiali agli Stati Uniti.

Roma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Attacchi diretti contro il molo iraniano di Bandar Khamir, dove di registrano anche delle vittime: un primissimo bilancio parla di 5 morti e 4 feriti. Esplosioni anche a Teheran. È iniziata con nuovi bombardamenti la domenica delle Palme, una giornata di guerra che sta costringendo Israele a chiudere il Santo Sepolcro e vietare la processione per evitare attacchi e rappresaglie. La Marina britannica ha annunciato l’invio di una nave dragamine a Hormuz per sminare lo Stretto e mettere in sicurezza l’eventuale passaggio di petroliere e imbarcazioni mercantili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raid sul porto vicino a Hormuz: 5 morti. Missili iraniani nel sud di Israele. Pasdaran: “Scuse Usa o colpiamo le università”

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Aggiornamenti e notizie su Raid sul porto vicino a Hormuz 5 morti...

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Vuoi essere più green Non devi diventare Greta Thunberg. Basta poco. Usa il metano. . . . Le scuse sono finite. - facebook.com facebook

Scusa pensavo rispondessi al tweet su Bam. Mah thomas in usa è stato a lungo raccontato come un giocatore importante da contratto pluriennale a cifre significative. Invece è un puro giocatore di ruolo che è perfetto per il tanking x.com