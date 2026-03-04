Nella notte, l'Israeli Defense Forces ha effettuato una serie di raid sul Libano, causando morti e feriti tra i militanti. Parallelamente, i pasdaran iraniani hanno dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz, rafforzando la presenza militare nella regione. Le tensioni tra Israele e le forze nel Libano sono aumentate in seguito agli attacchi condotti dall'IDF, in un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente.

Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran, navi e jet europei in Medio Oriente. Esplosioni a Dubai e Doha Continuano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran. Questa notte l'Idf ha lanciato una vasta ondata di attacchi. Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna) ha dichiarato che "aerei nemici hanno preso di mira un edificio di quattro piani all'alba" all'interno di un complesso residenziale a Baalbek, un'area sotto il controllo di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid di Israele sul Libano: "Morti e feriti". I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti. I pasdaran: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar...

Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo

Aggiornamenti e notizie su Raid di Israele

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; L'UE condanna gli ingiustificabili attacchi dell'Iran nella regione. Mentre USA e Israele continuano i raid; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Libano, Israele sconfina: fuga di massa dal sud e nuovi raid aerei su Beirut.

Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in IranAnni di sorveglianza digitale, hackeraggio delle telecamere del traffico e infiltrazione nelle reti telefoniche di Teheran: ecco i dettagli dell'azione che ha portato all’uccisione della Guida Suprema ... tpi.it

Iran sotto attacco, raid congiunto di Israele e Stati Uniti: Teheran risponde, colpite basi Usa nel GolfoDonald Trump ha scelto l’opzione militare. Dopo settimane di tensione e negoziati sul nucleare che ad oggi non avevano portato ad alcuna intesa, Stati Uniti ed Israele hanno lanciato questa mattina un ... unita.it

MEDIO ORIENTE | Iran, quarta giornata sotto l'attacco di Israele e Usa. I video dei testimoni dei raid su Teheran e la provincia di Pardis #ANSA facebook

Non si fermano i pesanti raid di Stati Uniti e Israele in #Iran. Gli ayatollah rispondono colpendo in tutto il Golfo: in Arabia Saudita e Qatar bersagliate raffinerie e impianti di gas naturale. x.com