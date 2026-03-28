Un uomo coinvolto in attività di spaccio è stato sorpreso nuovamente e subito arrestato. Durante l’intervento, ha rubato la bicicletta a un giovane e ha tentato di scappare attraversando aree pubbliche e strade affollate. Dopo pochi minuti, è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno concluso l’operazione con l’arresto.

Il pusher, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, ha tentato la fuga sbarazzandosi di 90 grammi di hashish. Fermato dalla Polizia Locale in viale Italia Un tentativo di fuga disperato, tra giardini pubblici e strade trafficate, si è concluso con un arresto nel giro di pochi minuti. Protagonista un 22enne tunisino, fermato dalla Polizia Locale di Brescia nella giornata di mercoledì dopo un inseguimento piuttosto movimentato. Il giovane era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato il divieto di dimora in città. Quando gli agenti lo hanno individuato nei pressi dei giardini Falcone-Borsellino, in via dei Mille, ha tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Beccato di nuovo a spacciare, ruba la bici a un ragazzo e tenta la fuga disperata

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