Civitanova choc nel bed and breakfast | trovata morta una ragazza di 25 anni Non era sola in camera

Una ragazza di 26 anni residente a Porto Sant'Elpidio è stata trovata senza vita all’interno di una stanza di un bed and breakfast a Civitanova Marche. La scoperta è avvenuta in un momento in cui la giovane non era sola in camera. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La polizia ha sequestrato gli oggetti presenti nella stanza e sta ascoltando eventuali testimoni.

CIVITANOVA – Una ragazza di 26 anni, residente a Porto Sant'Elpidio, è stata trovata morta nella stanza del B&b in cui alloggiava a Civitanova Marche. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 9.45, quando è stato segnalato il ritrovamento del corpo. Intervento di sanitari e forze dell’ordine Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Per chiarire i contorni della vicenda sono arrivati anche gli agenti della volante del commissariato di polizia di Civitanova Marche, il medico legale e il personale dell’anticrimine e della polizia scientifica. Accertamenti in corso Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso, che sarebbe avvenuto durante la notte. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, choc nel bed and breakfast: trovata morta una ragazza di 25 anni. Non era sola in camera Articoli correlati Civitanova, choc nel bed and breakfast: trovata morta una ragazza di 25 anni, indagine sulle causeCIVITANOVA - Una giovane di 25 anni è stata trovata morta questa mattina in un b&b a Civitanova. Ragazza di 26 anni trovata morta nella stanza di un bed & breakfastCivitanova, 28 marzo 2026 – Questa mattina una 26enne di origini italiane è stata trovata senza vita nella stanza di un bed & breakfast a Civitanova. Tutto quello che riguarda Civitanova choc nel bed and breakfast... Civitanova, choc nel bed and breakfast: trovata morta una ragazza di 25 anni, indagine sulle causeCIVITANOVA - Una giovane di 25 anni è stata trovata morta questa mattina in un b&b a Civitanova. Sul posto il 118 e gli agenti del commissariato di polizia. Il medico legale ... corriereadriatico.it Civitanova Marche, giovane donna trovata morta in un B&B di via CalatafimiIntorno alle 10 di mattina qualcuno ha provato a svegliarla. Non rispondeva. Da lì in poi la stanza di un bed and breakfast di via Calatafimi a Civitanova Marche è diventata una scena che nessuno si a ... alphabetcity.it