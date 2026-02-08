Fondi europei la Calabria promossa a pieni voti è tra le regioni più virtuose

La Calabria riceve un riconoscimento dall’Unione Europea. Durante l’incontro a Bruxelles, si è parlato dei risultati ottenuti con i fondi Psr e Csr. La regione si distingue tra le più virtuose in Italia, grazie a progetti concreti e risultati visibili. La notizia arriva in un momento in cui si cerca di rilanciare lo sviluppo locale e valorizzare le risorse del territorio.

La Regione Calabria ottiene un riconoscimento di rilievo dall'Unione Europea, grazie ai risultati conseguiti nell'ambito dei fondi Psr e Csr, come emerso dall'incontro annuale con la Commissione Europea a Bruxelles. La spesa del Psr ha raggiunto il 100%, con risultati complessivi superiori alla.

