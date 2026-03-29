Adrien Rabiot non ha partecipato agli allenamenti con la nazionale a causa di un colpo al ginocchio. La sua assenza potrebbe influire sulla rosa del Milan, dove gioca sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra dovrà valutare le prossime mosse in vista delle partite in programma.

Adrien Rabiot si ferma per un problema al ginocchio e la sua assenza rischia di pesare in modo significativo sul Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, considerato un vero e proprio perno del sistema rossonero per equilibrio, intensità e qualità in mezzo al campo, ha saltato la rifinitura con la Francia per un colpo subito e, con ogni probabilità, non sarà a disposizione nemmeno per l’amichevole contro la Colombia. Una tegola importante in vista del big match di lunedì contro il Napoli, che potrebbe approfittare dell’assenza di uno degli uomini chiave del centrocampo milanista. Un’assenza che si aggiunge a una situazione... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot ha saltato gli allenamenti con la Francia per un colpo al ginocchio (Di Marzio)

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