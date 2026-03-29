Nella conferenza stampa prima della partita tra Colombia e Francia, il commissario tecnico francese ha affrontato il tema dell’infortunio di Rabiot. Si è parlato di una problematica al ginocchio riportata dal calciatore durante un impegno con la nazionale francese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o sulla gravità dell’infortunio.

Tanti giocatori sono impegnati con le proprie nazionali. Tra questi anche i francesi del Milan Mike Maignan e Adrien Rabiot. Entrambi non dovrebbero giocare questa sera contro la Colombia con il CT Deschamps che dovrebbe fare turnover. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida l'ex allenatore della Juventus ha parlato anche di un piccolo problema per Rabiot: "Désiré ha avvertito un fastidio alle costole, si è fatto visitare oggi e non ci sono problemi. Prenderà parte alla sessione. Rabiot, per precauzione, non parteciperà all'allenamento; ha subito un colpo al ginocchio", queste le parole da RMC Sport. Rabiot ha lavorato a parto con un preparatore atletico della Francia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, botta al ginocchio per Rabiot con la Francia: ecco cosa filtra

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Finita la prima tornata di impegni nazionali, i numeri dei giocatori del Milan 90’ Maignan, Rabiot, Bartesaghi, Athekame 83’ Pavlovic 71’ Pulisic 69’ Tomori 62’ Saelemaekers 45’ Jashari, Odogu 20’ De Wint x.com