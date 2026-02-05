Lindsey Vonn si allena duramente, anche con il ginocchio rotto. La campionessa di sci si sta preparando per la discesa olimpica, nonostante il dolore. I suoi allenamenti sono intensi e non si ferma davanti a nulla, dimostrando tutta la sua determinazione.

Una preparazione determinata e mirata contrasta una sfida fisica importante: la campionessa statunitense prosegue il lavoro quotidiano per tornare a competere ai massimi livelli, con l’obiettivo di prendere parte a una delle prove clou delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’attenzione resta focalizzata sull’evento di discesa libera in programma sull’iconica pista Olympia delle Tofane, in una cornice unica tra le Dolomiti, dove la prestazione potrà fare la differenza. il contenuto condiviso sui social mostra sessioni in palestra caratterizzate da squat a corpo libero e lavoro con bilanciere, accompagnate da esercizi di cambi di direzione e salti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Allenamenti estremi con il ginocchio rotto: la determinazione di Lindsey Vonn verso la discesa olimpica

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si sta allenando duramente in palestra, nonostante il ginocchio rotto.

Lindsey Vonn si prepara a tornare in pista dopo aver affrontato un infortunio al crociato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Grasso addominale dopo i 60 anni? Ecco il metodo semplicissimo per sgonfiare la pancia e riattivare il metabolismo senza sforzi estremi; Dimagrire su YouTube: i profili da seguire per rimettersi in forma; Camminare in gruppo: la scienza conferma i benefici per cuore e salute; Queste abitudini salutari possono rallentare l’invecchiamento cerebrale, rivela uno studio.

Perché camminare ogni giorno batte molti allenamenti intensiScopri perché camminare ogni giorno batte molti allenamenti intensi per salute e longevità, soprattutto dopo i 50 anni. microbiologiaitalia.it

Abitudini che credi sane e non lo sono: l’allenamento intenso ma breveCredi che più sudi, meglio sia? La scienza rivela che l'allenamento ad alta intensità senza recupero alza il cortisolo e blocca i progressi ... sportoutdoor24.it

Forza, coraggio, determinazione. Lindsey Vonn non si arrende: dopo l’infortunio più duro, sceglie di fidarsi del suo corpo e di riprovarci. La discesa olimpica l’aspetta. facebook

Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare) x.com