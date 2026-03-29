Qui Seravezza Oggi big-match al Buon Riposo Arriva il sorprendente Terranuova
Oggi si gioca una partita di grande rilievo al campo “Buon Riposo” di Pozzi, con il terreno sintetico che accoglie il confronto tra la squadra di casa e il Terranuova, formazione arrivata con aspettative di risultato. La gara rappresenta una sfida importante in questa fase del campionato, attirando l’attenzione degli appassionati locali e degli addetti ai lavori.
Partita “da tripla“ oggi sul sintetico del “Buon Riposo“ a Pozzi (nell’impianto seravezzino sono in corso i lavori di rifacimento degli spogliatoi) dove il Seravezza ancora imbattutto in casa in questo campionato e che nutre l’obiettivo dichiarato di chiuder la stagione al 2° posto (sarebbe il miglior piazzamento di sempre in regular season nella storia del club) affronta l’autentica rivelazione dell’annata: il Terranuova Traiana, che di punti in classifica ne ha 45 (7 in meno dai verdazzurri versiliesi) ed è in piena lotta con piazze del calibro di Siena (48), Prato (45 che in realtà sul campo sarebbero 47 ma c’è il -2 di penalizzazione) e Foligno (43) per i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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