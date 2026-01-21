Myriam Sylla a riposo problema fisico? Voci dalla Turchia il Galatasaray perde il big match col Vakif di Guidetti

Myriam Sylla ha disputato l'ultima partita il 10 gennaio, contribuendo alla vittoria del Galatasaray contro il Kuzeyboru. Recenti indiscrezioni dalla Turchia suggeriscono che potrebbe essere in riposo per motivi fisici, mentre il Galatasaray ha perso il big match contro il VakifBank guidato da Guidetti. Resta da chiarire se si tratti di un semplice turno di pausa o di un problema più serio.

Myriam Sylla ha giocato la sua ultima partita lo scorso 10 gennaio, quando mise a segno 15 punti con il 48% in attacco e il 50% in ricezione in occasione della vittoria del suo Galatasary Istanbul per 3-1 contro il Kuzeyboru. Da quel confronto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, la schiacciatrice non è più scesa in campo: ha saltato il ritorno dei quarti di finale della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza) contro il Roeselare e il match di campionato contro l’Ilbank, si pensava a un rientro in occasione dell’incontro di cartello previsto oggi contro il VakifBank Istanbul, ma così non è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it

