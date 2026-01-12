Seravezza maturo Rullo compressore al Buon Riposo

Seravezza conquista una vittoria importante al “Buon Riposo” contro Cannara, con un risultato di 3-0. La partita ha visto una prestazione solida della squadra, che ha gestito bene il match dall’inizio alla fine. La formazione, guidata da Lagomarsini e caratterizzata da cambi strategici nel secondo tempo, ha dimostrato maturità e determinazione. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e conferma il buon momento della squadra.

seravezza 3 cannara 0 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci (37' st Fiore), Mannucci, Bajic, Mannelli (30' st Vanzulli); Bedini, Muhic, Fabri (30' st Pani); Mosti, Fontanarosa (8' st Sava), Lepri (8' st Spatari). All. Cristiano Masitto. CANNARA (4-2-3-1): Vassallo; Cardoni (16' st Vergara), E. Bertaina, Fumanti, Schvindt; Roselli (15' pt Azurunwa), Fracassini; Gnazale (42' st Fisichella) Iacullo (16' st G. Mancini), F. Bertaina; Lomangino. All. Rodolfo Romeo e Simone Fuscagni. Arbitro: Morello di Tivoli (assistenti Pedrinazzi di Legnano e Cantile di Treviglio). Reti: 32' pt Lepri rig. (S); 15' st Sava (S), 27' st Bedini (S).

