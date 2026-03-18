Giovanni Guardalà ha espresso un giudizio netto su Teun Koopmeiners, definendo il suo rendimento “deludente” sia nella scorsa stagione che fino a oggi. Il giornalista ha anche specificato quale sia attualmente il ruolo del centrocampista nel suo team. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, focalizzandosi esclusivamente sulle prestazioni e sulla posizione in campo del giocatore.

Giovanni Guardalà ha parlato di Teun Koopmeiners. Vediamo le parole del giornalista nei confronti del centrocampista bianconero. Giovanni Guardalà ha parlato di Koopmeiners ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI GUARDALA’ – «Con Spalletti abbiamo visto qualcosa di più, lo ha utilizzato anche da terzo difensore, però insomma, prestazioni mai abbaglianti, se non quella notte di Instanbul, quella doppietta però servita poco perché la Juventus è stata battuta 5-2. Da quel momento ha giocato quando ci sono state delle assenze di Thuram o Locatelli, oppure quando qualcuno non sta bene, perché i titolari in quel ruolo sono Locatelli e Thuram che non è al meglio, vedremo dalle news di oggi se è tornato in gruppo, se ha ancora fatto lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà schietto su Koopmeiners: «È stato deludente sia l’anno scorso che fino a questo momento. Adesso il suo ruolo è questo»

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