Questi prefissi nascondono truffe da migliaia di euro | l’elenco completo da bloccare subito

I prefissi sconosciuti sul telefono possono nascondere truffe che sottraggono migliaia di euro. Conoscere quali sono e come riconoscerli è fondamentale per proteggersi. In questa guida, troverai un elenco completo di prefissi sospetti e consigli pratici per evitare di cadere nelle trappole più comuni. Rispondere o ignorare può fare la differenza.

Il telefono squilla, sul display compare un numero sconosciuto con un prefisso che non riconosci. Rispondi o ignori. In quell’istante di esitazione si gioca una partita che può costarti caro, molto caro. Perché dietro quella chiamata apparentemente innocua potrebbe nascondersi una truffa orchestrata dall’altra parte del mondo, progettata per svuotare il tuo credito, rubare i tuoi dati personali o addirittura accedere al tuo conto corrente. L’allarme truffe telefoniche in Italia non accenna a placarsi. Anzi, nonostante le misure introdotte per contrastare le chiamate indesiderate e il telemarketing molesto, il fenomeno si è intensificato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Questi prefissi nascondono truffe da migliaia di euro: l’elenco completo da bloccare subito Leggi anche: Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, ad Auronzo di Cadore la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo Leggi anche: Truffe telefoniche da Grecia, Regno Unito e Romania in aumento: i prefissi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Questi prefissi nascondono truffe da migliaia di euro: l’elenco completo da bloccare subito. Tutti i prefissi che solitamente nascondono pericolose truffe telefoniche - Dai un'occhiata all'elenco (quasi) completo di tutti i prefissi che solitamente nascondono pericolose truffe telefoniche da evitare. msn.com

Truffe telefoniche, l’elenco dei numeri e prefissi pericolosi e come difendersi - Nel corso dell’ultimo anno le truffe telefoniche con prefissi stranieri si sono moltiplicate, colpendo migliaia di utenti attraverso chiamate e messaggi apparentemente innocui. blitzquotidiano.it

Truffe telefoniche: i prefissi esteri a cui non bisogna mai rispondere - Dalle chiamate “Wangiri” ai falsi lavori: l’elenco dei prefissi esteri usati per svuotare conti e rubare dati. panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.