Pietro Grasso racconta il Maxiprocesso a Cosa Nostra 40 anni dopo | Falcone mi diede 400mila pagine da studiare

Pietro Grasso ricorda come Giovanni Falcone gli affidò il compito di studiare 400mila pagine durante il Maxiprocesso a Cosa Nostra, un episodio chiave avvenuto 40 anni fa. La scena si svolse in una stanza blindata, dove Falcone lo portò di fronte a una montagna di faldoni, consegnandogli il peso di un’indagine storica. In quegli anni, Grasso si trovò a confrontarsi con una mole di documenti enorme, che avrebbe cambiato il corso della lotta alla mafia.
Pietro Grasso racconta gli anni del più grande processo a Cosa Nostra, 40 anni dopo il suo inizio: "Dopo aver accettato di fare il giudice a latere, Falcone mi fece entrare in una stanza blindata piena di faldoni e disse: ecco il Maxiprocesso".🔗 Leggi su Fanpage.it
