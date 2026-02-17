Pietro Grasso racconta il Maxiprocesso a Cosa Nostra 40 anni dopo | Falcone mi diede 400mila pagine da studiare

Pietro Grasso ricorda come Giovanni Falcone gli affidò il compito di studiare 400mila pagine durante il Maxiprocesso a Cosa Nostra, un episodio chiave avvenuto 40 anni fa. La scena si svolse in una stanza blindata, dove Falcone lo portò di fronte a una montagna di faldoni, consegnandogli il peso di un’indagine storica. In quegli anni, Grasso si trovò a confrontarsi con una mole di documenti enorme, che avrebbe cambiato il corso della lotta alla mafia.

Palermo, quarant’anni dopo il Maxiprocesso presentato il libro “U Maxi” di Piero Grasso che riapre la memoria sulla battaglia tra Stato e Cosa Nostra

Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, Piero Grasso torna a parlare di Cosa Nostra con il suo nuovo libro “U Maxi”.

Maxiprocesso mafia: 40 anni dopo, un’isola segnata dalla violenza e l’eredità di Chinnici nella lotta a Cosa Nostra.

Quaranta anni fa si apriva il maxiprocesso alla mafia, un procedimento che cambiò per sempre il modo di combattere Cosa Nostra.

