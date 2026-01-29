Australian Open 2026 tutti i montepremi | quanto guadagna chi vince

Gli Australian Open 2026 stanno per giungere alla fine. Domenica si gioca la finale maschile, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi di nuovo. I premi in palio sono tra i più alti mai visti in un Major. Chi vince porterà a casa una somma record, consolidando il torneo come uno dei più ricchi di sempre. La sfida tra i due favoriti sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Gli Australian Open 2026 ormai prossimi al loro atto conclusivo, con l'attesissima finale maschile di domenica 1 febbraio che potrebbe vedere ancora una volta l'uno di fronte all'altro i due dominatori del circuito Atp Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono in assoluto i più ricchi nella storia del primo Major dell'anno. La cifra record per gli AO. Il prize money messo in palio dall'organizzazione ha raggiunto infatti la ragguardevole cifra di 111,5 milioni di dollari australiani (corrispondenti a quasi 66 milioni di euro) ritoccando con un +16% la cifra record stanziata la scorsa edizione. La concorrenza spietata degli altri Slam, al momento tutti più ricchi degli AO, ha spinto gli organizzatori ad ampliare ancora una volta la fetta a disposizione dei tennisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quali sono i premi in denaro agli Australian Open 2026? Il montepremi totale sarà di 111,5 milioni di dollari australiani, circa 63,6 milioni di euro, rappresentando un nuovo record per lo Slam in Australia.

