Quanti missili rimangono all’Iran? Le stime degli Usa a un mese dallo scoppio della guerra

A più di un mese dall'inizio del conflitto, si cerca di determinare quanti missili siano ancora nelle disponibilità dell’Iran. Le stime degli Stati Uniti indicano una variabile quantità di armamenti ancora operative, ma non ci sono dati ufficiali aggiornati o dettagli precisi sulla consistenza dell’arsenale rimasto. La situazione rimane incerta e soggetta a possibili modifiche nel corso delle settimane.

La domanda delle domande è capire quanto arsenale sia rimasto nelle mani di Teheran a oramai oltre un mese dallo scoppio della guerra. Se lo chiedono gli Usa e i dati finora diffusi sono stati analizzati in un pezzo del Corriere della Sera. Per ora i Pasdaran hanno ridotto la cadenza dei lanci. Ma la riduzione del numero non vuol dire scarsa qualità. Perché gli obiettivi dell’Iran si sono affinati, verso soggetti importanti per Israele e i paesi del Golfo. Venerdì è stato colpito, per esempio, un prezioso aereo-radar e un paio di velivoli-rifornitori americani nella base Prince Sultan in Arabia Saudita. Operazione perfettamente riuscita, con 15 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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Contenuti utili per approfondire Quanti missili

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Ma, quindi, quanti missili restano all'Iran davvero x.com

L'Iran produce 400 droni Shahed al giorno e si stima che ne abbia circa 80.000. Quanti missili di contraerea hanno i due terroristi - facebook.com facebook