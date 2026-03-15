Al 14 marzo alle 18, fonti di monitoraggio indicano che le Forze Armate dell’Iran hanno lanciato un totale di 806 missili. La cifra si riferisce all’intera serie di attacchi effettuati fino a quel momento, senza specificare il numero di missili ancora disponibili nell’arsenale. Questo dato si basa sui report provenienti dai sistemi di sorveglianza e controllo del conflitto in atto nel paese.

Nel momento in cui scriviamo, sabato 14 marzo alle 18, dai siti di monitoraggio del conflitto in Iran risulta che le Forze Armate della Repubblica Islamica abbiano lanciato 806 missili. Se le stime riguardanti la disponibilità iniziale di circa 3.000 missili balistici fossero corrette, l’Iran avrebbe ancora una parte consistente del suo arsenale da utilizzare nelle prossime settimane. Questa cifra – oltre tremila missili di diversi tipi – è da anni la valutazione più diffusa tra le intelligence occidentali e descrive il più grande arsenale missilistico del Medio Oriente, composto da vettori a corto e medio raggio capaci di colpire obiettivi fino a circa 2. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, quanti missili ci sono ancora nel loro arsenale? Ecco quanto può durare la guerra

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