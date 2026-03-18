Meloni-Trump il grande freddo | dallo scoppio della guerra nessuna telefonata diretta Premier perplessa sulla linea Usa

Da quando è scoppiata la guerra in Iran, non ci sono state telefonate dirette tra la premier italiana e l’ex presidente degli Stati Uniti. Giorgia Meloni si è mostrata perplessa riguardo alla linea adottata dagli Stati Uniti, mantenendo un atteggiamento di silenzio e distanza con l’ex presidente. La mancanza di comunicazioni dirette evidenzia un raffreddamento nei rapporti tra i due leader.

Un effetto collaterale della guerra in Iran è il grande freddo sceso sulla rotta Roma-Washington, con Giorgia Meloni che ha smesso i panni da "pontiera", silente con l'amico Donald Trump. Da quando l'America ha sferrato l'attacco a sorpresa all'Iran - e siamo ormai alla terza settimana di guerra - il telefono dello Studio ovale è diventato rovente, dall'altro capo primi ministri e leader di mezzo pianeta che tentano di capire dal tycoon cosa abbia in mente, a cominciare dai tempi di un conflitto da cui tutti vogliono tenersi alla larga ma che ci tiene per forza di cose tutti dentro. Complice il blocco dello Stretto di Hormuz, una croce che grava sulle spalle di Cina, Giappone, India, Corea del sud ed Europa, Italia compresa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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