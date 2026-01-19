Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando il valore del gruppo e ricordando che il cammino è ancora lungo. In un’intervista a DAZN, Allegri ha spiegato i suoi obiettivi e ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e impegno. Le sue parole riflettono un approccio realistico e determinato nel proseguire questa fase della stagione.

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore.» Milan, Allegri esulta dopo l’1-0 al Lecce: «Gruppo meraviglioso, ma siamo a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Allegri esulta dopo l’1-0 al Lecce: «Gruppo meraviglioso, ma siamo a metà dell’opera. Ecco quando smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto»

Zille dopo Napoli-Milan: “Dalle parole di Rabiot si capisce che l’obiettivo non è solo il quarto posto”

Federica Zille, nel commento post-partita, ha sottolineato come le parole di Rabiot rivelino un obiettivo più ambizioso per il Milan oltre il semplice quarto posto. La sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana ha acceso riflessioni sul futuro dei rossoneri, evidenziando le sfide e le ambizioni di una squadra che cerca di risalire la china.

Leggi anche: Di Gennaro prima di Parma-Milan: “Allegri ha dato forza e organizzazione. Si quarto posto, ma…”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Milan stende il Lecce, super Fullkrug: entra e segna. Allegri esulta: è secondo a -3 dall'Inter! - I rossoneri faticano e non poco a sbloccare il match, con un primo tempo terminato a reti bianche all'insegna dell ... tuttosport.com