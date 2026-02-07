Un uomo di 34 anni ha aggredito un infermiere al pronto soccorso di Agrigento. Quando gli è stato chiesto di liberare la barella che occupava senza motivo, ha reagito in modo violento. Ha colpito l’operatore con calci e pugni, costringendo le forze dell’ordine ad arrestarlo. Ora si trova in cella in attesa di giudizio.

Non ha voluto liberare la barella che occupava senza alcuna necessità sanitaria e, quando l’infermiere gli ha chiesto di scendere perchè serviva per un paziente, ha reagito con violenza colpendo l’operatore con calci e pugni. E’ accaduto nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’uomo, un trentiquattrenne agrigentino disoccupato e senza fissa dimora, da tempo si sarebbe abituato a bivaccare nell’area di emergenza del nosocomio, dormendo sulle barelle. All’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti, chiamati dal personale sanitario, non si è calmato e ha continuato a minacciare di morte l’infermiere urlando frasi violente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggredisce un infermiere al pronto soccorso, arrestato un 34enne ad Agrigento

