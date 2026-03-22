Il 19 marzo scorso un paziente ha scavalcato le barriere del pronto soccorso, ha iniziato a correre e ha ferito una guardia e un infermiere. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di aggressioni avvenute in ambienti sanitari, tra cui un’altra rapina in un supermercato. Nessuna persona coinvolta ha riportato gravi conseguenze.

Una rapina al supermercato. E l’ennesima aggressione ai danni in un ospedale. Il 19 marzo scorso gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno arrestato una cittadina italiana del 1987 per rapina impropria ai danni di un supermercato e un cittadino somalo del 2004 per il reato di lesioni a personale sanitario. Intorno alle 14.30, la sala operativa della Questura ha ricevuto una chiamata da un addetto alla sicurezza di un supermercato cittadino che segnalava una donna che, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari, continuava ad agitarsi e colpire il personale di sicurezza che l’aveva colta sul fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressione al pronto soccorso. Paziente inizia a correre e ferisce guardia e infermiere

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