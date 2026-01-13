Maltratta la ex Minacce di morte | finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato dopo aver perpetuato violenze fisiche e psicologiche contro l'ex partner, con minacce di morte ripetute. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno disposto il suo arresto. L'episodio evidenzia le conseguenze delle condotte violente e oppressive, sottolineando l'importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e garantire la sicurezza.

Violenze fisiche, ma anche controllo ossessivo sull'ex compagna che avrebbe minacciato più volte di morte. Con queste accuse un uomo di 33 anni senza fissa dimora è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri a Reggio Emilia, eseguendo una misura richiesta dalla procura reggiana e accolta dal tribunale ritenendolo estremamente pericoloso (ravvisando "spiccata inclinazione violenta e un'incapacità di contenere gli impulsi aggressivi, considerando la vittima un oggetto sottoposto al suo dominio assoluto", ha scritto il gip motivando la custodia cautelare in carcere, valutando inadeguate altre misure come divieto di avvicinamento o domiciliari, non avendo un'abitazione dove stare).

