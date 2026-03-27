Maltrattamenti in famiglia per anni si apposta sotto casa e lancia minacce di morte | arrestato

Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Santa Croce sull’Arno in flagranza di reato. L’uomo avrebbe commesso maltrattamenti contro i familiari e conviventi per diversi anni. Durante un episodio recente, si sarebbe appostato sotto casa e avrebbe lanciato minacce di morte. L’arresto è stato effettuato in seguito a queste azioni.

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'intervento dei militari, scattato nel pomeriggio di ieri 26 marzo, sarebbe l'apice di una drammatica escalation di violenza, non solo verbale, che andava avanti dal 2021. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 35enne era solito sottoporre la madre e il convivente di quest'ultima a continue vessazioni, minacce e aggressioni fisiche come spinte e strattonamenti, spesso finalizzate all'estorsione di denaro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Maltrattamenti in famiglia per anni, si apposta sotto casa e lancia minacce di morte: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Per settimane pedina e si apposta sotto casa di una studentessa sconosciuta: arrestato Frosinone: maltrattamenti in famiglia e minacce, arrestato 29enneI Carabinieri di Paliano, situati nella provincia di Frosinone, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 29 anni, accusato di maltrattamenti nei... Una raccolta di contenuti su Maltrattamenti in famiglia per anni si... Temi più discussi: San Donà, 29enne allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia; Nova Siri, arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia: violenze su padre e sorella; POLIZIA DI STATO: ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA; Stalking e maltrattamenti in famiglia, arrestato a Quartu. Maltrattamenti in famiglia a Santa Croce sull’Arno, arrestato 35enneArrestato un 35enne a Santa Croce sull’Arno per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte. Violenze reiterate dal 2021 ... gonews.it Maltrattamenti in famiglia: 32enne dietro le sbarre per abusi e lesioni sulla compagnaUn uomo italiano di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ancona in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ancona su richiesta del ... youtvrs.it Il noto medico legale è già indagato per maltrattamenti: le umiliazioni avvenivano anche sotto gli occhi dei pazienti - facebook.com facebook Maltrattamenti in un asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra. A un mese dalla chiusura di un nido, emerge un altro caso. #ANSA x.com