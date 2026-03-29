Quando la MotoGP su TV8 oggi GP USA 2026 | orario gara differita in chiaro

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si svolgerà domenica 29 marzo, con la gara principale prevista alle 22:00. Prima di questa, si terranno le competizioni di Moto3 alle 19:00 e di Moto2 alle 20:15. La corsa sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8. La data e gli orari sono stati confermati e rispettano la tradizionale sequenza delle qualifiche e delle gare.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà dalle ore 22:00 di domenica 29 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 19:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 20:15. Si indicano, per chiarezza, gli orari italiani. Ad Austin si scenderà in pista nel pomeriggio locale. Per la prima volta, però, si correrà in Texas con la denominazione di GP degli USA, che ha soppiantato quella di GP delle Americhe utilizzata dal 2013 al 2025. A proposito di “prime volte”, questa tappa segna l’inaugurazione della Bagger World Cup, la categoria di contorno che ha preso il posto della MotoE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario gara, differita in chiaro Articoli correlati Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario differita gara in chiaroIl Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orario differita gara in chiaroIl Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. BOMBA MOTOGP! Dall'Igna FINALMENTE CONFESSA che Bagnaia diceva la VERITÀ sulla GP 25! MOTO GP 2026 Altri aggiornamenti su Quando la MotoGP su TV8 oggi GP USA... Temi più discussi: Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orario gara, differita in chiaro; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; Orari TV GP Brasile 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP. Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario qualifiche e Sprint in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20. Dopodiché, ... oasport.it Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orario gara, differita in chiaroIl Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. La top-class sarà preceduta, come di consueto, dalla gara della ... oasport.it #MotoGP | Il rodeo di Austin rilancia Martin e Bagnaia, ma mette dietro alla lavagna Bezzecchi e Marquez x.com MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook