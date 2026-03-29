Quando la F1 su TV8 oggi GP Giappone 2026 | orario gara differita in chiaro

Il Gran Premio di Giappone di Formula 1 si terrà domenica 29 marzo alle 7:00, con la gara che si svolgerà all’autodromo di Suzuka, un circuito modificato e aggiornato dalla Honda negli anni Ottanta. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8. La competizione rappresenta il terzo dei ventidue appuntamenti previsti nel calendario di questa stagione.

Il Gran Premio di Giappone di F1 scatterà alle ore 7:00 di domenica 29 marzo. Il Circus affronterà il terzo dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario nell’autodromo di Suzuka, modificato e ammodernato dalla Honda negli anni ’80. La pista è diventata uno dei luoghi più iconografici della F1. Merito, soprattutto, della circostanza di essere sovente stato decisivo per l’assegnazione del Mondiale. Alle intense, e talvolta brutali, battaglie tra Senna e Prost hanno fatto seguito le intense sfide tra Schumacher e Hakkinen. Altre volte, invece, Suzuka ha tenuto vivi campionati che sembravano chiusi. Per esempio quello del 1994 e del 1997, poi risoltisi nel GP successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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