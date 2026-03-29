Oggi si è spento all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia, l’attore e musicista David Riondino. In passato, aveva rivelato di essere stato vittima di due truffe: la prima nel 2024, causata da un inganno telefonico, e la seconda molti anni prima, in ambito finanziario. Riondino aveva anche condiviso di aver cercato di mettere in guardia il pubblico su questi episodi.

David Riondino, scomparso oggi all’età di 73 anni dopo una lunga malattia, aveva raccontato in diverse interviste di essere stato truffato due volte: una nel 2024, tramite un inganno telefonico, e un’altra molti anni prima, in ambito finanziario. Un episodio di cui aveva voluto parlare apertamente per sensibilizzare il pubblico sulla facilità con la quale si può essere vittima di questi raggiri. A Repubblica, l’artista aveva ricordato la truffa più recente: tutto iniziò con un SMS che segnalava un pagamento di 495 euro per un telefonino mai acquistato, e con un numero da chiamare per bloccare la spesa. “Ho chiamato pensando di aver subito una truffa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Quando David Riondino fu truffato due volte e volle mettere in guardia il pubblico

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